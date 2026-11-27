Єфремовський завод синтетичного каучуку (ЄЗСК), залучений до виробництва твердого ракетного палива для «Іскандерів».

Підприємство є одним із великих виробників синтетичного каучуку в РФ та має стратегічне значення для її військово-промислового комплексу. Спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, полімерів і поліізобутиленових присадок.

За даними Генерального штабу ЗСУ, завод залучений до виробництва складових пластичних вибухових речовин і матеріалів для твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

Підприємство вже неодноразово ставало ціллю Сил оборони. Перше офіційно підтверджене ураження відбулося в ніч на 24 грудня 2025 року, тоді Генштаб повідомляв про вибухи та масштабну пожежу на території виробництва. Наступні ураження відбулися 25 вересня та 26 жовтня 2026 року. Після жовтневої атаки повідомлялося про пошкодження виробничої інфраструктури підприємства.

Внаслідок ударів у районі підприємства спалахнула масштабна пожежа. Наслідки ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.