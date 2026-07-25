Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Маємо ґрунтовні доповіді розвідки про російські плани на осінь. Чого там немає – в російських планах, – так це миру. На жаль. Поки що немає. Путін готує умови для розширення мобілізації. Цифри його втрат говорять самі за себе. За неповних сім місяців цього року до лав російських збройних сил надійшла 221 тисяча осіб. У той час як втрати росіян у той самий період склали майже 225,5 тисяч, і з них 131 тисяча – це вбиті, майже 93 тисячі – поранені, значна кількість поранень – важкі, бо в росіян тотально погана фронтова медицина.

Путін готується просто забирати нових росіян на війну. Він маскує це іншими словами, сигналами, але готується. Важливо, щоб ми з партнерами могли натиснути на Росію достатньо, щоб думки про припинення цієї агресії стали домінувати – думки про мир, а не про додаткову російську мобілізацію. Наші далекобійні операції, наші мідстрайки цьому сприяють. Все більше росіян помічають путінську війну та втрачають від неї і думають, що війну не треба затягувати. Ми бачимо це.

Ми бачимо й співпрацю Росії з Північною Кореєю. Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї: вже з червня готуються у Воронезькій області, щоб їх прийняти. Також Північна Корея готується передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війни, покращує їхню зброю – дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет. Ми будемо протидіяти.”