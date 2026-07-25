Paramount погодилася відкласти злиття з Warner Bros. Discovery – на тлі позову 12 американських штатів, які домагаються повного блокування угоди, пише ЛБ.

У судовій заяві Paramount заявила, що призупиняє угоду на 110 мільярдів доларів до червня 2027 року. У компанії заявили, що п’ятнична угода є “значною перемогою, оскільки результатом судовий розгляд на основі доказів”.

“Це найшвидший і найчіткіший спосіб довести, що ця угода є хорошою для конкуренції, хорошою для споживачів і хорошою для авторів контенту”, – додали у Paramount.

Рішення ухвалено лише через кілька днів після того, як федеральний суддя США тимчасово заблокувала запропоноване злиття після позову, поданого 12 штатами.

12 штатів на чолі з Каліфорнією подали позов 13 липня, стверджуючи, що угода створить “медійного гіганта”, який завдасть шкоди індустрії розваг та медіа США.

Інші 11 штатів, які приєдналися до позову – всіх їх очолюють демократи – це Аризона, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон та Вашингтон.

“Від працівників та митців, які втілюють історії в життя, до сімей, які купують квитки в касах, незаконне поглинання Warner Bros. компанією Paramount – це погана угода для всіх, хто розраховує на конкурентну індустрію розваг”, – сказала генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс у п’ятницю.

Як ідеться в рішенні судді, штати вважають, що угода може суттєво обмежити конкуренцію. Також зазначено, що “баланс акцій та суспільних інтересів різко схиляється на користь штатів-позивачів”.