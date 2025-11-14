Завдяки нашим «петріотам» вночі було збито 14 ворожих ракет, і ми відповіли на російський терор «довгими нептунами».

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді Головкома та кількох доповідей командувача Повітряних сил, передає Інше ТВ.

«Перше: спрацювали наші «петріоти» та ще деякі інші системи, і є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет. Зокрема збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО – системами, що здатні збивати балістику.

Друге: доручив дипломатам максимально інформувати партнерів про російські атаки, характер цих атак, вибрані мішені. Росія продовжує терор проти українських міст, саме проти мирної інфраструктури, і ключовими мішенями для Росії цієї ночі були житлові райони в Києві та енергетичні об’єкти.

Третє: цієї ночі наші воїни успішно застосували «довгі нептуни» по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати.

Дякую кожному, хто працює на нашу ракетну програму і дає Україні цю влучність і далекобійність. Слава Україні!», – сказав Президент.

Також він оприлюднив відео з українськими «довгими нептунами»:

