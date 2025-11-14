Перша сотня лобістів зареєструвалась у “Реєстрі прозорості” (Реєстр) – відкритій публічній платформі, яка збирає, обробляє та оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність.

Про це повідомляє НАЗК, передає Інше ТВ.

Станом на 13 листопада 2025 року в Реєстрі зареєстровано 101 суб’єкт лобіювання, з яких 51 – юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати 141 представників) та 50 – фізичні особи. Дві особи припинили статус лобіста. Отже, загалом, 191 лобістів можуть впливати на ухвалення рішень в країні.

Серед юридичних осіб, які зареєструвалися в Реєстрі, зокрема:

товариства (ТОВ, АТ) – 27,

громадські об’єднання (асоціації, спілки) – 16,

адвокатські організації (об’єднання, бюро) – 5

інші – 3

Найпопулярніші сфери лобіювання:

фінансова, банківська, податкова та митна політика – 76 суб’єктів лобіювання;

економічний розвиток, регуляторна політика та власність – 74 суб’єкти;

правова політика – 70 суб’єктів;

правоохоронна діяльність – 68 суб’єктів;

інновації та цифрові трансформації – 66 суб’єктів;

транспорт, зв’язок та інфраструктура – 65 суб’єктів;

екологічна політика та природокористування – 64 суб’єкти;

аграрна та земельна політика – 63 суб’єкти;

регіональний розвиток та містобудування – 62 суб’єктів.

Найменша кількість суб’єктів обрали сферу “Молодь та спорт” – 36 суб’єктів лобіювання.

Як нагадують в НАЗК, суб’єкти лобіювання з 1 по 30 січня 2026 року мають подати до Реєстру перші звіти про свою діяльність з дати реєстрації у Реєстрі до 31 грудня 2025 року.

Також в НАЗК звертають увагу, що суб’єкти лобіювання у власному електронному кабінеті Реєстру вже мають можливість заповнювати чернетку звіту щодо лобіювання (без можливості подати цей звіт до початку періоду звітування).

Чернетка звіту щодо лобіювання не відображається у публічній частині Реєстру до подання цього звіту.

Довідково

З 1 вересня почав діяти Закон України “Про лобіювання”. Одночасно з цим НАЗК прийняло у промислову експлуатацію ключовий інструмент його реалізації – Реєстр прозорості.

Закон України “Про лобіювання” містить певні обмеження. Хто не може бути лобістом – за посиланням.

Ознайомитися із усіма зареєстрованими суб’єктами лобіювання можна, перейшовши за посиланням, або скориставшись функцією в Реєстрі прозорості “Розширений пошук”.

