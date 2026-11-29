У ГУР повідомили про ураження “КуйбишевАзот” у РФ.

У ніч на 29 листопада 2026 року оператори далекобійних дронів ГУР МО України завдали удару по одному з важливих підприємств ВПК держави-агресора росії — “КуйбишевАзот”, що розташоване у м. тольятті самарської області.

Уражений російський військовий об’єкт — одне з найбільших підприємств хімічної промисловості агресора, що виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високов’язкі поліаміди для ракетної галузі.

На території підприємства зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу, – повідомили в ГУР.