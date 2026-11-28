Сплачувати податок на нерухомість в Україні зобов’язані не всі власники житла, адже законодавство передбачає пільгові площі та низку винятків. Водночас за велику квадратуру доведеться доплатити ще 25 тисяч гривень на рік.

Докладніше про те, кому податок сплачувати не потрібно, хто звільняється від нього загалом, за яке житло доведеться платити більше та як розраховуються суми, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Кому сплачувати податок на нерухомість не потрібно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачувати потрібно не всім власникам житла. Адже законодавством передбачені так звані “пільгові площі”.

Відповідно до підпункту 266.4.1 статті 266 Податкового кодексу України, база оподаткування для фізичних осіб зменшується на:

60 квадратних метрів – для квартири;

120 кв. м – для житлового будинку;

180 кв. м – якщо у власності одночасно є квартира та будинок.

Отже, якщо площа квартири людини не перевищує 60 кв. м, а будинку – 120 кв. м, податок не нараховується.

“Наприклад, якщо квартира має площу 80 кв. м, оподатковуються лише 20 кв. м, що перевищують пільгову площу”, – пояснили раніше у прес-службі Державної податкової служби (ДПС) України.

У разі спільної власності – кожен співвласник сплачує податок лише за свою частку.

Хто звільняється від податку незалежно від площі

Від сплати податку на нерухомість в Україні звільнені не лише власники житла, сумарна площа якого не перевищує встановлених норм.

Це стосується також людей, чия нерухомість розташована на окупованих територіях, пошкоджена чи перебуває в зоні активних бойових дій.

Повний перелік нерухомості, яка не є об’єктом оподаткування, наводиться у підпункті 266.2.2 статті 266 Податкового кодексу.

Не потрібно сплачувати податок, зокрема, за:

будівлі дитячих будинків сімейного типу;

гуртожитки;

житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками (але не більше одного такого об’єкта на дитину);

житлову нерухомість – власність громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, в яких виховується п’ять та більше дітей тощо.

За яку нерухомість потрібно платити вищий податок

За деяку нерухомість українцям потрібно платити вищий – збільшений – податок.

Його ще інколи називають податком на “розкіш”.

Йдеться про власників:

квартир загальною площею понад 300 кв. м;

будинків площею понад 500 кв. м.

“Відповідно до Податкового кодексу України, якщо у власності фізичної особи є квартира або будинок, загальна площа яких перевищує встановлені межі, сума податку на нерухоме майно збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)”, – повідомили у ДПС.

Уточнюється, що ця сума додається до основного податку на нерухомість.

Якщо ж власник квартири чи будинку змінюється (впродовж календарного року), податок розподіляється між попереднім і новим власниками пропорційно періоду володіння:

попередній власник – сплачує податок із 1 січня до початку місяця, в якому він втратив право власності;

новий власник – сплачує податок починаючи з місяця, в якому набув право власності.

“Такий самий принцип застосовується і до додаткових 25 000 гривень”, – констатували у ДПС.

Як розраховується сума податків на нерухомість

Ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлює місцева рада.

Причому її максимальний розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати – за один квадратний метр понад пільгову площу.

Тобто для розрахунку застосовується мінімальна заробітна плата (встановлена станом на 1 січня попереднього року).

Розрахувати орієнтовну суму податку самостійно можна за допомогою сервісу “Калькулятор податку на майно”, доступного на веб-порталі ДПС.

Якщо ж потрібно визначити розмір податку на “розкіш” за неповний рік володіння нерухомістю, додаткові 25 000 гривень:

ділять на 12 місяців;

множать на кількість місяців володіння об’єктом у відповідному році.

Тут формула розрахунку (за неповний рік) така:

Основна сума податку + (25 000 грн ÷ 12 × кількість місяців володіння).

Отже, якщо квартира, будинок або їх частки перевищують установлені Податковим кодексом площі, власнику доведеться сплатити: