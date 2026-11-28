Російський “Газпром” і турецька державна компанія BOTAŞ продовжили на три роки контракт на постачання природного газу до Туреччини, зберігши чинні обсяги та умови постачання.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак за підсумками засідання турецько-російської міжурядової комісії у Стамбулі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, сторони також домовилися про постачання до Туреччини скрапленого природного газу російською компанією “Новатек”.

“Постачання розпочнеться 1 січня 2027 року. Поки що обсяги невеликі, але йдеться про можливість їх збільшення”, – заявив Новак.

Підписаний наприкінці 2021 року контракт охоплює постачання 5,75 млрд кубічних метрів газу на рік компанії BOTAŞ чере