У Франції розпочав роботу громадянський з’їзд з питань державних фінансів, до складу якого увійшли 150 випадково обраних французів, що репрезентують усе населення країни. Вони обговорюватимуть, як можна скоротити стрімко зростаючий дефіцит бюджету та відновити контроль над державними фінансами.

Про це повідомляє RFI Українською, передає Інше ТВ.

З’їзд, організований Економічною, соціальною та екологічною радою (CESE), працюватиме протягом семи вихідних до березня. Його мета – знайти відповідь на питання, яке виявилося складним для політиків країни: які пріоритети сьогодні має обрати Франція, щоб відновити баланс державних фінансів і підготуватися до майбутнього?

Державний борг Франції сягнув майже 3600 мільярдів євро, що становить 119% валового внутрішнього продукту (ВВП), а уряд намагається досягти політичних компромісів щодо видатків і оподаткування.

CESE представить свої висновки 21 березня – менш ніж за місяць до першого туру президентських виборів, що відбудеться 18 квітня.

«Перед нами постає дедалі серйозніший виклик. Складається враження, що ми втратили контроль над державними фінансами. Водночас ми бачимо, що нашим політичним лідерам – з огляду на історичний контекст і склад Національних зборів – украй важко, а часом і зовсім не під силу знайти компроміс», – зазначила в інтерв’ю радіостанції France Inter президентка CESE Клер Турі.

«Це наші гроші»

150 учасників відібрали таким чином, щоб вони відображали різноманіття французького суспільства: враховувалися вік, стать, місце проживання, освіта, професійна приналежність, а також те, чи мешкає людина в місті, чи в сільській місцевості.

До участі також залучили людей із дуже низькими доходами. Організатори зазначили, що прагнули уникнути ситуації, коли в обговоренні беруть участь лише ті, хто вже має високий рівень добробуту.

Ця ініціатива продовжує низку попередніх громадянських з’їздів, присвячених зміні клімату, питанням завершення життя та організації часу дітей. Робота конвенції складатиметься із семи сесій, розподілених на три етапи.

Під час перших сесій, що пройдуть у листопаді та грудні, учасники ознайомляться з темою державних фінансів, спілкуючись із експертами. У січні та лютому розглянуть різні сценарії і розроблять пропозиції, після чого представлять їх уряду.

Президентка CESE зазначила, що важливо не розглядати державні фінанси як сферу, призначену виключно для фахівців.

«На мою думку, вважати державні фінанси надто складними для пересічних громадян – це провал демократії. Це наші гроші, кошти громадськості, і неприпустимо чути, що ми не здатні в них розібратися, бо це, мовляв, занадто складно», – сказала Турі.

За її словами, рішення щодо державних витрат безпосередньо пов’язані з повсякденним життям – зокрема зі школами, охороною здоров’я, інфраструктурою та місцевими державними послугами.

Політичні компроміси

Останній громадянський з’їзд, ініційований не урядом, а самою CESE, має на меті сприяти досягненню компромісу в ситуації, коли глибокий розкол у парламенті унеможливив узгодження державного бюджету.

Турі вважає, що пересічні громадяни можуть допомогти знайти рішення, до яких не вдається дійти обраним представникам влади.

«Роль громадянських конвенцій полягає в тому, щоб залучити звичайних людей до опрацювання питань, які не можуть вирішити традиційні політичні інституції», – зазначила вона.

Турі сподівається, що кандидати в президенти приділять пильну увагу висновкам, які будуть оприлюднені під час виборчої кампанії:

«Гадаю, ми підійшли до завершення епохи, коли президент міг вирішувати все й керувати всім. Так більше не працюватиме. Надалі доведеться формувати коаліції та шукати компроміси – і саме тут голос громадян відіграватиме вирішальну роль».

Критика з боку правих

Раду CESE було створено у 1925 році, одразу після Першої світової війни, щоб залучити роботодавців, профспілки та інші організовані суспільні сили до обговорення економічної політики спільно з державою.

На діяльність CESE щороку витрачається трохи більше 34 мільйонів євро, з яких близько 4 мільйонів євро спеціально виділяється на проведення з’їздів та інших ініціатив за участі громадськості.

Якщо прихильники Ради вбачають у ній важливий демократичний інструмент, то критики стверджують, що вона неефективна і є марною тратою державних коштів.

Кандидати в президенти Едуар Філіпп від правоцентристського руху «Горизонти» та Марін Ле Пен від ультраправого «Національного об’єднання» виступили за розпуск цієї інституції.

Як повідомляло Інше ТВ, Марін Ле Пен заявила, що Франція продовжить надавати допомогу Україні, якщо її оберуть