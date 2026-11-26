У ніч проти четверга в Туймазинському районі Башкортостану зафіксовано удар безпілотників по ЛВДС «Субханкулово».

ЛВДС «Субханкулово» — це лінійна виробничо-диспетчерська станція в Туймазинському районі Республіки Башкортостан (РФ), що входить до структури Туймазинського нафтопровідного управління компанії «Транснєфть — Урал».

ЛВДС «Субханкулово» – один із важливих нафтопровідних вузлів системи «Транснєфті» на Уралі. Там відбувається приймання, змішування, тимчасове зберігання та перекачування нафти із Західного Сибіру й Башкортостану на НПЗ (зокрема в напрямку Альметьєвська) та в магістральні експортні трубопроводи.

Зза відкритими даними, станція включає насосні установки, резервуарний парк (близько 10 резервуарів) та забезпечує контроль ділянок магістральних нафтопроводів протяжністю понад 600 км.