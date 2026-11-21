За висновком Рахункової палати США (GAO), американське Міністерство оборони не має ані загального плану, як подолати тривалу нестачу боєприпасів, ані відповідального за це підрозділу. Палата рекомендувала Пентагону розробити такий план і визначити підрозділ, керівництво якого матиме повноваження його виконати.

Про це йдеться у звіті, який оприлюднила Рахункова палата США.

«Міністерство оборони не має загального плану, який визначає довгострокові цілі, стратегії чи способи вимірювати поступ. Без плану міністерству складніше зрозуміти, чи справді його зусилля з виробництва боєприпасів відповідають потребам усього відомства», — написали в Рахунковій палаті США.

Пентагон тривалий час стикається з нестачею боєприпасів, а конфлікт з Іраном 2026 року лише посилив проблеми із запасами.

Міністерство вже створило робочі групи, які шукають способи наростити виробництво боєприпасів. Проте, за висновком аудиторів, ці групи не мають ні повноважень ухвалювати рішення, ні уповноважених керівників. Окремого підрозділу, який відповідав би за поповнення запасів, у Пентагоні теж немає.

За словами посадовців Пентагону, без загального плану відомство й види збройних сил можуть реагувати на події у світі, а не орієнтуватися на сукупні потреби.

Як приклад у звіті наводять Сухопутні війська США: вони наростили виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів, щоб подолати нестачу, яку загострила американська підтримка союзників і партнерів. Однак це нарощування не мало на меті задовольнити сукупні потреби Пентагону в боєприпасах.

Без загального плану Пентагон, на думку аудиторів, також ризикує вкладати кошти в боєприпаси, кількість яких, за прогнозами, перевищить сукупні потреби. Такий план, за оцінкою палати, допоміг би й вирішити, як розподілити щонайменше 25 мільярдів доларів, які Конгрес США 2025 року виділив на боєприпаси.

Крім того, аудитори з’ясували, що Пентагон обмежено контролює спільну для всього міністерства систему обліку боєприпасів і не виконує частини обов’язків. Зокрема, міністерство не звіряло регулярно дані про запаси з видами збройних сил і не розробило плану управління ними. Через це, за висновком палати, посадовці не можуть гарантувати, що система дає найточніше уявлення про те, які боєприпаси будуть доступні в разі конфлікту.

Палата дала Пентагону чотири рекомендації: розробити загальний план, визначити підрозділ для його виконання, встановити регулярні строки звірки запасів і підготувати план управління даними. З першими трьома в міністерстві погодилися, а з четвертою — частково.

Оприлюднений документ — публічна версія засекреченого звіту, який Рахункова палата видала 24 вересня 2026 року. Аудитори прибрали з нього відомості, які Пентагон визнав таємними чи чутливими, зокрема про динаміку запасів, тривалу нестачу та її вплив на забезпечення воєнних планів.