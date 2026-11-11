Вибухи на підприємстві безперервно лунають вже понад три години. В Омську розташований найбільший у Росії нафтопереробний завод, його потужність становить близько 22 млн. тонн нафти на рік. Україна вже атакувала підприємство двічі — у липні та жовтні 2026 року.





Але сьогоднішній удар – найпотужніший, кажуть місцеві.



Омський НПЗ розташований на відстані 2500 км від України, через що довгий залишався поза межами дії українських дронів.



Перша атака на завод була здійснена 6 липня 2026 року, 8 жовтня відбулася друга хвиля ударів.

Нагадаємо, удари по НПЗ Омську здійснюються після сьогоднішніх успішних атак на нафтові об’єкті в порту Усть-Луга. Також стало відомо, що під час відбиття українських дронів російська ППО збила три власних гелікоптера.