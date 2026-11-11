Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збереження підвищеної ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише Кореспондент.

За законопроєкт №15262 свої голоси віддали 303 народні депутати.

“Пропонується продовжити на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів”, – написав нардеп.

Уперше підвищену ставку запровадили для прибутків банків за 2023 рік – як винятковий захід воєнного часу. Згодом такий самий підхід застосували й під час оподаткування банківських прибутків за 2024 рік. Лише у 2025 році банки сплачували податок за базовою для сектору ставкою 25%. Цьогоріч ставку в 50% знову повернули.