Як повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області, у січні – жовтні 2026 року до місцевих бюджетів надійшло понад 38 млн грн плати за ліцензії на виробництво: спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнової сировини, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; плати за ліцензії на право: оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились майже на 5,8 млн грн, або на 17,9 відсотка.

Слід зазначити, що за 10 місяців 2026 року платникам регіону видано 1996 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, з них:

1586 – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

361 – на право зберігання пального;

32 – на право роздрібної торгівлі пальним;

14 – на право оптової торгівлі пальним;

3 – на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Разом з цим, за порушення податкового законодавства анульовано 1891 ліцензію на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Нагадуємо, що суб’єкти господарювання усіх форм власності мають право на оптову, роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним за наявності у них відповідних ліцензій. Плата за ліцензії здійснюється щоквартально, рівними частинами, і зараховується до місцевих бюджетів.