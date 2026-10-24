Україна планує внести зміни до концесійного договору порту “Ольвія” в Миколаївській області, щоб зберегти проєкт і повернутися до його реалізації.

Про це повідомив заступник міністра з відновлення, інфраструктури й транспорту Анатолій Тіменко після зустрічі з директором QTerminals Olvia Русланом Олійником.

-Провів зустріч із директором QTerminals Olvia Русланом Олійником. Говорили про те, як рухатися далі з концесією порту в умовах повномасштабної війни.

Війна суттєво вплинула на роботу портів і можливості інвесторів виконувати свої зобов’язання. Тому зараз наше завдання — знайти рішення, які враховуватимуть ці обставини та дадуть змогу зберегти партнерство.

Що робимо зараз:

– Готуємо зміни до концесійного договору з урахуванням наслідків війни.

– Працюємо над фінансовими та юридичними питаннями, які потрібно врегулювати, щоб рухатися далі.

– Готуємо проєкт додаткової угоди до договору концесії та відповідне рішення Уряду.

На початку листопада плануємо зібрати робочу групу, щоб узгодити подальші кроки.

Окремо опрацюємо питання продовження призупинення строку концесії після 24 лютого 2027 року — з урахуванням воєнного стану та часу, необхідного для відновлення роботи.

Для нас важливо зберігати співпрацю з інвесторами навіть у складних умовах. Інфраструктурні проєкти такого масштабу потребують зрозумілих правил і рішень, які враховують реалії війни, – повідомив Тіменко і запевнив, що роботу з QTerminals Olvia задля врегулювання питання та створення умов для подальшої реалізації проєкту.

Як повідомляло Інше ТВ, 1 грудня 2021 року було підписано концесійну угоду про передачу майна миколаївського порту «Ольвія» компанії QTerminals Olvia (ФОТО)

А в серпні минулого року було Укладено меморандум щодо відновлення концесії у морському порту “Ольвія” в Миколаєві