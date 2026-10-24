Фігуранти «Карфагену» могли «кришувати» не тільки шахрайські кол-центри, а і гральний бізнес. В одній із розмов, запис якої є у розпорядженні «Слідства.Інфо», голос, який за даними слідства належить підозрюваному у справі Івану Тимошенку, розповідає про те, що гемблінг – «теж їхня тема».

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Колишній начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Іван Тимошенко отримав підозру в межах операції НАБУ і САП «Карфаген». 22 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8 млн грн.

За даними джерел «Слідства.Інфо», Тимошенко підтримує дружні відносини з підозрюваним в організації схеми «кришування» шахрайських кол-центрів Сергієм Кропивою щонайменше з 2020 року. Відтоді вони разом працювали на керівних посадах, зокрема у Нацполіції, Одеській ОДА та Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці вважають, що Тимошенко допомагав Кропиві організовувати роботу схеми. За даними слідства, для цього він призначив до Департаменту інформаційних технологій ОГП Данила Сліпчука, через якого учасники отримували від кол-центрів готівку, обмінювали її на інші валюти та переводили у криптовалюту.

Крім цього, Тимошенко допомагав залучати до схеми інших людей. Зокрема, як стверджують джерела «Слідства.Інфо», він шукав «курʼєрів», які забирали у представників кол-центрів готівку. Щоб приховати ці операції, для зустрічей використовували паролі, а для перевезення грошей — автомобілі з чужими номерними знаками.

Хабарі від представників «офісів» Тимошенко нібито передавав Кропиві та розподіляв між іншими учасниками злочинної організації.

Посада чоловіка давала йому доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якому міститься інформація про кримінальні провадження. Правоохоронці вважають, що це допомагало учасникам схеми контролювати ситуацію навколо кол-центрів.

У розпорядженні «Слідства.Інфо» також є розмова про шахрайські кол-центри та гемблінг. На ній — голоси, які за даними слідства належать Івану Тимошенку та заступнику голови Державної податкової служби Ігорю Панченку:

П.: А це, зачекай, OnlyFans — зрозуміло. А що там такого з вашого популярного є? Шахраї, кол-центри — це ваша тема?

Т.: Ну, ми.

П.: Трубки, ваші, так?

Т.: Ну, ми розслідуємо, хто, що це.

П.: Слухай, добре, а ось гемблінг, ось онлайн-гемблінг – це теж ваша тема?

Т.: Ну, так.

П.: О, а ви працюєте з цими, з PlayCity? Ось ця нова х**ня у Мінцифрі, яка регулює азартні ігри? Ні?

Т.: Ні, в принципі можемо.

П.: Ну, ви цим не займаєтеся? Це ваша сфера.

Т.: У нас зараз є якийсь контент…

П.: Та там бабки, там п**да, брате. Там просто п**дець. Він же не одиниця.

Т.: Не, ну.

П.: Таких там сотні, та там ціла армія.

Варто зазначити, що Департамент інформаційних технологій ОГП, в якому до 11 вересня працював Тимошенко, забезпечує цифрову трансформацію, технічну підтримку та інформаційну безпеку органів прокуратури, а не займається розслідуваннями шахрайства чи гемблінгу.

Крім цього, у розпорядженні «Слідства.Інфо» є розмова, на якій, за даними слідчих, голоси на схожі на голоси Тимошенка і Кропиви:

К.: Що там?

Т.: Василич, про те, про що говорили, що «чпокають», на чому.

К.: Ціна?

Т.: Так, ціна.

К.: Та, напевно, у будь-якому разі. Ну, що, це й дурневі зрозуміло.

Т.: Але Даня вже все переглянув, сказав: нас там немає.

К.: Добре, що є люди, які…

Т.: Ну, типу, для сюжету нічо, але з 800 скільки? 10 людей?

К.: А, це 800 номерів, типу, так?

Т.: Ну, 860 номерів, і там 10 сюжетів.

К.: Але є багато тих, хто не оформив, не завершив оформлення на себе. Іван Олександрович (сміється). Та є ж, с*ка, розумніші.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП оприлюднили перші деталі операції «Карфаген», яка викрила злочинну організацію, що кришувала нелегальні кол-центри. 11 вересня підозрюваний Іван Тимошенко написав заяву на звільнення з посади начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора за власним бажанням.

Слідчі вважають, що учасники схеми могли отримати 1 мільярд гривень неправомірної вигоди.