Британська компанія Rheinmetall UK запустила виробництво великокаліберного озброєння на підприємстві в Телфорді. Завод вироблятиме стволи та затвори для 120-мм і 155-мм артилерійських систем, зокрема для самохідної гаубиці RCH 155.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Таке озброєння вироблятиметься у Великій Британії вперше за два десятиліття.

Майданчик перейшов під управління британської «дочки» Rheinmetall восени 2025 року, а від порожньої виробничої площі до запуску повноцінного виробництва минуло лише вісім місяців.

Цех забезпечує 100 робочих місць для висококваліфікованих працівників і займається виготовленням стволів та казенних частин для артилерійських систем калібру 120 мм і 155 мм, зокрема для самохідних артилерійських установок RCH 155 та перспективних артилерійських платформ.

У міру нарощування обсягів виробництва Rheinmetall UK збільшуватиме кількість персоналу та розвиватиме довгострокові партнерські відносини з британськими підприємствами малого й середнього бізнесу, зміцнюючи національний ланцюг постачання на десятиліття вперед.

До виробничого процесу залучено місцевих фахівців, що стало можливим завдяки потужному інженерному сектору Телфорда. Місцеві працівники пройшли відповідне навчання для виконання складних високотехнологічних завдань, сприяючи економічному розвитку регіону.

Створення цього цеху означає повернення виробництва великокаліберної зброї на територію Великої Британії, відновлення національного потенціалу, зміцнення оборонно-промислової бази та підтримку процесу реіндустріалізації.

Міністр оборони Вес Стрітінг офіційно відкрив цех разом із начальником Генерального штабу генералом сером Ролі Вокером та генеральним директором Rheinmetall AG Арміном Паппергером. Компанія Rheinmetall UK пройшла шлях від порожнього майданчика до повноцінного виробництва всього за вісім місяців (об’єкт було отримано восени 2025 року).

Міністр оборони Вес Стрітінг зазначив:

«Велика Британія повернулася до виробництва зброї, необхідної нашим Збройним силам для захисту країни від супротивників. Перехід від порожнього майданчика до повноцінного виробництва всього за вісім місяців — це і є реіндустріалізація в дії.

Цей етап є частиною ширшої інвестиційної програми Rheinmetall у Великій Британії, яка, зокрема, охоплює роботу над бронемашинами Boxer та основними бойовими танками Challenger 3. Ці проєкти демонструють, як оборонна галузь може сприяти національній безпеці та процвітанню, зміцнюючи промислову базу країни й готуючи британську промисловість до викликів майбутнього.

У межах «Плану оборонних інвестицій» уряд виділив 298 мільярдів фунтів стерлінгів на чотирирічний період. Це підтверджує намір уряду використовувати оборонні витрати як рушій економічного зростання в усіх регіонах країни, створюючи довгострокові робочі місця з гідною оплатою праці по всій Великій Британії.