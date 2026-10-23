Україна, Велика Британія та Латвія посилюють співпрацю для протидії незаконному вивезенню українського зерна з тимчасово окупованих територій. 21 жовтня 2026 року країни підписали тристоронній Меморандум про взаєморозуміння щодо Схеми верифікації зерна (Grain Verification Scheme, GVS). Документ визначає механізми спільної перевірки походження агропродукції за допомогою наукових методів, що дозволить виявляти підозрілі партії збіжжя та формувати доказову базу щодо його можливого незаконного привласнення і вивезення.

Меморандум підписали Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, Парламентська заступниця Державного секретаря Департаменту з питань довкілля, продовольства та сільських справ Великої Британії баронеса Хейман Уллоцька та Міністр землеробства Латвійської Республіки Улдіс Аугуліс, повідомили в Мінагрополітики.

ПКлючовим інструментом співпраці стане Схема верифікації зерна, яка дозволяє встановлювати географічне походження агропродукції за допомогою ізотопного та хімічного аналізу. Для цього зразки порівнюватимуть з еталонною базою даних, що містить інформацію про продукцію з підтвердженим походженням. Перевірка охоплюватиме пшеницю, кукурудзу, ячмінь і насіння соняшнику. Такий підхід допоможе виявляти партії продукції сумнівного походження та отримувати науково обґрунтовані дані, які можуть слугувати доказами його можливого незаконного вивезення з тимчасово окупованих територій України.

«Росія не має права заробляти на українському зерні, незаконно вивезеному з тимчасово окупованих територій. Ми не повинні допустити, щоб викрадена агропродукція потрапляла на світові ринки під виглядом товару законного походження. Для цього потрібні достовірні докази та узгоджені дії міжнародних партнерів. Схема верифікації зерна дозволить науково підтверджувати його походження та створить додаткові можливості для протидії незаконній торгівлі. Кожна спроба легалізувати викрадене українське зерно має отримувати належну реакцію», – наголосив Тарас Висоцький.

Підписаний Меморандум визначає механізми співпраці між трьома країнами. Зокрема, передбачено доступ уповноважених органів до системи GVS, обмін науковими даними та координацію роботи профільних лабораторій. Для ефективної взаємодії сторони визначать відповідальних представників, проводитимуть регулярні технічні консультації та узгоджуватимуть спільні дії у разі виявлення підозрілих партій агропродукції.