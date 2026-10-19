Польща є найбільшим експортером серед країн Євросоюзу на український ринок. У травні 2026 року позитивне сальдо торгівлі товарами між Польщею та Україною досягло рекордних €9,7 млрд. Про це свідчать дані Банку національного господарства Польщі (BGK), підготовлені на основі статистики Євростату. Про це в понеділок, 19 жовтня, повідомляє Кореспондент.

Як зазначає видання, вартість польських товарів, які експортують до України, зросла з приблизно €5,2 млрд у грудні 2020 року до €14,1 млрд у травні 2026-го. Це майже на 169% більше.

Водночас імпорт українських товарів до Польщі за цей період збільшився з €2,5 млрд до €4,4 млрд – приблизно на 72%.

Оскільки польський експорт зростав швидше, торговельний профіцит країни у відносинах з Україною збільшився з €2,7 млрд наприкінці 2020 року до €9,7 млрд у травні 2026 року.

Також зросло співвідношення профіциту до загальної вартості польського експорту в Україну: з 51,7% до 69,1%.

Частка Польщі в загальному експорті країн Євросоюзу до України збільшилася з 22,7% наприкінці 2020 року до 29,5% у травні 2026-го.

Друге місце посідає Німеччина, на яку припадає 18,5% експорту ЄС до України. Далі йдуть Угорщина, Чехія та Італія.