Pandora інвестувала 150 млн доларів (132 млн євро) у завод у В’єтнамі на відновлювану енергію і з 2024 року використовує лише перероблене золото та срібло.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

Pandora відкрила, як вона стверджує, найбільший у світі виробничий комплекс із випуску ювелірних прикрас із дорогоцінних металів у В’єтнамі, нарощуючи випуск і одночасно намагаючись скоротити свій вплив на навколишнє середовище.

Завод у місті Хошимін, за прогнозами, забезпечуватиме роботою 7 000 осіб, коли вийде на повну потужність. Він зможе випускати до 60 мільйонів прикрас за рік, збільшивши виробничі потужності данської компанії на 50%, йдеться у повідомленні про відкриття.

Це четвертий завод Pandora у світі та перший за межами Таїланду.

“Це дає нам гнучкість виготовляти всі наші колекції, весь асортимент у всіх матеріалах та з використанням усіх технологій виробництва”, – сказала генеральний директор Pandora Берта де Паблос-Барб’єр.

Данський виробник прикрас у 2025 році продав 112 мільйонів виробів – понад три за секунду. Компанія називає себе найбільшим ювелірним брендом у світі.

Розширення виробництва та зниження викидів

Pandora інвестувала 150 мільйонів доларів (132 млн євро) у завод у В’єтнамі, який, як заявляє компанія, повністю працюватиме на відновлюваній електроенергії. У 2024 році вона також перейшла на використання у виробництві прикрас виключно переробленого золота та срібла.

У міру збільшення потужностей, за словами де Паблос-Барб’єр, Pandora має намір продовжувати зростати “стійким чином”.

За словами експертів, золото особливо добре підходить для багаторазового використання.

«Багато в чому воно створене для циркулярної економіки. Воно не окислюється. Тому воно таке цінне, — каже Салім Х. Алі, провідний дослідник з критично важливих корисних копалин та інклюзивного енергопереходу в Університеті Організації Об’єднаних Націй. – У нас досі є золото стародавніх єгиптян у досить непоганому стані».

Використання перероблених металів, як і раніше, вимагає енергії: при рафінуванні метал нагрівають і відокремлюють від інших матеріалів, щоб видалити домішки.

Мета Pandora – поширити використання відновлюваної електроенергії за рамки власних операцій на постачальників, які беруть участь у виробництві прикрас.

Проблеми на ювелірному ринку, що росте

Згідно з доповіддю The State of Fashion 2026 консалтингової компанії McKinsey та видання The Business of Fashion, продаж ювелірних виробів у штуках у 2025–2028 роках зростатиме в середньому на 4,1% на рік — приблизно в чотири рази швидше, ніж продаж одягу.

Злету Pandora з невеликого ювелірного магазину в Копенгагені, заснованого в 1982 році, сприяло виробництво в Таїланді, що розпочалося 1989-го. Запуск її чарм-браслету 2000 року допоміг компанії вийти на міжнародний ринок, а 2010-го вона розмістила акції на біржі в Копенгагені.

Однак зростання ювелірного ринку ще не гарантує Pandora легкий шлях.

У своїх результатах за серпень 2026 року Pandora попередила, що американське імпортне мито й надалі тиснутиме на прибутковість. Тарифи впливають на продаж у США – найбільшому ринку Pandora, де інфляція та економічна невизначеність також стримують попит на її прикраси.

Попередні трудові конфлікти також привертали увагу до умов виробництва. Данське розслідувальне видання Danwatch повідомляло 2020 року, що тайський суд з трудових спорів у травні 2019 року ухвалив: профспілкова активність сприяла звільненню працівників на заводі Pandora в Бангкоку.

У компанії заявили, що скорочення були пов’язані з реструктуризацією та оцінкою ефективності співробітників.

У міру розширення Pandora у В’єтнамі ще доведеться зрозуміти, чи вдасться компанії нарощувати виробництво, одночасно знижуючи викиди та захищаючи права працівників.

Як повідомляло Інше ТВ, Переселенка з Миколаєва в Кропивницькому виготовляє прикраси зі срібла, а частину від продажу перераховує на допомогу ЗСУ (ФОТО)