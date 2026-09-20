У Польщі на 100-метровій глибині під Карпатами зводять 2-кілометровий тунель за 142 мільйони доларів для розбудови траси S19.

У Польщі триває будівництво одного з найскладніших інженерних об’єктів на швидкісній трасі S19 — автомобільного тунелю під пагорбом Гроховічна. Споруда протяжністю 2255 метрів пролягатиме в гірському масиві Карпат, а в найглибшій точці траса проходитиме більш ніж на 100 метрів під землею.

Про це повідомляє профільне польське видання Portal Samorządowy та Фокус.

Новий тунель зводять у Підкарпатському воєводстві на ділянці швидкісної автомагістралі S19 між Ряшевом-Південь та Бабицею, де він стане ключовим елементом 10,3-кілометрового відрізка дороги. Проєкт передбачає будівництво двох паралельних ниток, у кожній з яких облаштують по дві смуги для основного руху та додаткову смугу для аварійних зупинок. Задля безпеки водіїв та пасажирів між тунелями створять спеціальні поперечні пішохідні переходи й окремий проїзд для екстрених служб, що дозволить швидко реагувати у випадку будь-яких форс-мажорів чи надзвичайних ситуацій.

Роботи над першою ниткою підземного об’єкта будівельники повністю завершили у грудні 2025 року. Основну частину шляху виконала спеціальна тунелепрохідницька машина, яка отримала власну назву “Карпатка”. Ця машина має довжину близько 114 метрів, діаметр щита приблизно 15 метрів і важить близько 4400 тонн. Також “Карпатка” оснащена 12 двигунами, потужність кожного становить 1 МВт.

За даними GDDKiA, під час проходження першої нитки машина опускалася на глибину понад 100 метрів. Роботи ускладнювали геологічні та гідрологічні умови, а також наявність метану. Через це TBM додатково обладнали системами вентиляції та його виявлення.

Пробивши товщу гірської породи пагорба Гроховічна, техніка успішно вийшла з його північного боку.

І от 17 червня 2026 року розпочалося прокладання другої нитки тунелю. Після завершення підготовчої 14-метрової ділянки будівельники перейшли до основної фази робіт. Наразі спеціалісти проходять породний масив за допомогою тунелепрохідницької машини, спираючись на досвід спорудження першої нитки.

Що буде всередині

Дві нитки тунелю з’єднають поперечними переходами. Окрім них, передбачений окремий аварійний проїзд. Таке планування дозволить організувати евакуацію людей та роботу рятувальних служб у разі аварії.

Після завершення проходки всередині облаштують дорожнє полотно, дві смуги руху, аварійну смугу та необхідну інфраструктуру безпеки.

Сам тунель стане найбільшим інженерним об’єктом на 10,3-кілометровій ділянці S19. Окрім нього, проєкт передбачає будівництво шести естакад, двох віадуків, транспортної розв’язки Бабиця, переходів для тварин, місць обслуговування водіїв та майданчиків для санітарних вертольотів.

Також у межах проєкту планують створити перший в Підкарпатському воєводстві Центр управління тунелем. Він відповідатиме за контроль і безпеку об’єкта після введення його в експлуатацію.

Частина міжнародного маршруту

Ділянка S19 Ряшів-Південь — Бабиця є частиною Via Carpatia — міжнародного транспортного маршруту, який проходить через країни Центральної та Східної Європи. Польська частина цього коридору входить до транс’європейської транспортної мережі TEN-T.

Будівництво всієї ділянки виконує консорціум Mostostal Warszawa та Acciona Construcción. Завершення робіт за чинним графіком заплановане на 2028 рік.

Таким чином, після завершення проєкту водії отримають новий відрізок швидкісної дороги S19 з понад 2,2-кілометровим тунелем під пагорбом Гроховічна. Він має стати частиною Via Carpatia та забезпечити подальше проходження швидкісного маршруту на південь Польщі.