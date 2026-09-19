Австралійська спортсменка Джоанна Вєтшик вибачилась за те, що продовжила змагання після діареї. Вона відмовиться від своєї перемоги.

Інцидент стався під час змагань із функціонального фітнесу Hyrox у Пекіні в суботу. Під час старту у Вєтшик почалась діарея, яка забруднила її одяг та ноги, але вона все одно продовжила змагання.

Зокрема, вона використовувала спільні тренажери, повідомляє ВВС.

Спортсменку за це критикували. Вона перепросила через цей інцидент та заявила, що зніме свою участь із цього забігу.

За її словами, вона мала б “зробити інший вибір” і зійти з дистанції одразу.

Відео, на якому Вєтшик продовжує змагатися після інциденту з діареєю, викликало занепокоєння щодо дотримання гігієнічних норм.

Через це співзасновник змагань Hyrox Моріц Фюрсте вибачився за те, як врегулювали ситуацію з діареєю.

Після хвилі обурення Вєтжик, яка перемогла в перегонах у Пекіні, заявила, що відмовиться від своєї перемоги.

У дописі в соціальних мережах Вєтжик написала: “Я хочу висловити свої щирі вибачення народу Китаю, моїм суперницям і суперникам, глядачам та організаторам HYROX за те, що сталося під час змагань у Пекіні”.

Вона також зазначила, що на момент старту була “повністю здоровою та в хорошій фізичній формі” і не мала “жодних підстав”, що станеться такий інцидент.

“Озираючись назад, я шкодую про рішення продовжити змагання. Я усвідомлюю, що мала вчинити інакше. Я беру на себе відповідальність за рішення продовжити участь і щиро перепрошую за дискомфорт та незручності, які це спричинило”, — продовжила Вєтжик.

У HYROX наголосили, що мають “чіткі процедури реагування на біологічне забруднення та медичні інциденти”.

У компанії заявили, що виникла “непередбачувана ситуація”, під час якої застосування протоколів стало нечітким, що “створило неоднозначність у тому, як їх застосовували та розуміли”.

У заяві, опублікованій в Instagram, Фюрсте пообіцяв “удосконалити процеси проведення заходів”, щоб “запобігти повторенню подібних ситуацій у майбутньому”.

Підпис до фото,Hyrox заснували в Німеччині у 2017 році, і за останні роки ці змагання перетворилися на глобальний феномен

Відео з інцидентом потрапило у соцмережі. Після того, як на ньому розкрили особистість Вєтшик, у Hyrox заявили, що тих, хто надсилатиме спортсменці образи або погрози, відсторонять від участі в усіх майбутніх змаганнях.

У понеділок організатори заявили: “У нашій спільноті немає місця для погроз насильством або закликів завдати шкоди”.

У кожному забігу Hyrox учасники почергово долають один кілометр бігу та виконують фітнес-вправи, зокрема зі штовхання саней, стрибки з берпі, греблю на тренажері в приміщенні та випади з піщаним мішком.

Популярність цих змагань стрімко зросла від часу їх заснування у 2017 році в німецькому Гамбурзі.

Сьогодні турніри проводять по всьому світу. У континентальному Китаї цей вид спорту дебютував наприкінці 2024 року.

Деякі учасники та спостерігачі питали, чому судді змагань у Пекіні на минулих вихідних не втрутилися після інциденту. Правила Hyrox передбачають штрафи за такі дії, як “плювання, очищення носових ходів, сміттєзасмічення та неналежне використання води”.