Керівництво Mercedes-Benz попередило, що автовиробник планує закрити один із заводів у Німеччині та перенести виробництво до Східної Європи, якщо працівники не погодяться на скорочення витрат. Про це повідомляє Кореспондент.

Попередньо, менеджмент вимагає відмовитися від частини виплат, зокрема відпускних та різдвяних бонусів, а також переглянути 35-годинний робочий тиждень.

У керівництві вважають, що нинішні умови роблять німецькі підприємства менш конкурентоспроможними на тлі зниження продажів, особливо в Китаї.

Один із членів правління прямо заявив: або вартість праці в Німеччині суттєво знизиться, або Mercedes може побудувати новий завод у Східній Європі. У виробничій раді компанії такі заяви вже називають “шантажем”.

Конкретний завод, якому може загрожувати закриття, поки не називають. Втім, нині Mercedes активно розширює виробництво в Угорщині: підприємство в Кечкеметі у перспективі має випускати до 400 тисяч авто на рік. Раніше у компанії вже попереджали, що потужності німецьких заводів “значно перевищують потребу”.