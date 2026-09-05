Кабмін пом’якшив умови для аграріїв та подовжив граничні строки розрахунків за експортними контрактами. Відтепер підприємці зможуть отримати додатковий час для виконання своїх зобов’язань.

Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна.

Кабінет міністрів ухвалив рішення змінити правила граничних строків розрахунків для низки ключвих аграрних товарів.

Нові норми поширюватимуться на експорт пшениці, кукурудзи, сої, насіння соняшнику, соняшникової олії та макухи.

Згідно з рішенням, Міністерство економіки отримало право продовжувати встановлені строки за зверненням експортерів максимум на 180 днів.

“Це дасть виробникам та експортерам більше часу для виконання контрактів в умовах ускладненої логістики, допоможе зберегти експорт і валютні надходження для держави та забезпечити ресурс для майбутньої посівної”, – наголосив очільник уряду.

Зазначений крок став вимушеним заходом у відповідь на систематичний російський терор у Чорноморському регіоні.

“Ворожі атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру змусили наших експортерів переорієнтовувати маршрути. Це ускладнило логістику та збільшило строки доставки продукції”, – пояснив Корецький.