Росіяни намагаються вивести капітал з країни до того, як це стане неможливим. Із грудня 2024 року по червень домогосподарства перевели нерезидентним брокерам майже 600 млрд рублів, більше, ніж за попередні сім років разом узятих.

Лише за квітень–червень щомісячні перекази сягали 42–45 млрд рублів, понад 500 млн доларів, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Приблизно 40% цих переказів це фактичне виведення грошей з країни, і всередині цієї частки три чверті припадає на так звані паркувальні рішення, коли брокерський рахунок замінює валютний банківський, а чверть пов’язана з підготовкою до можливого переїзду.

Штовхають до цього санкції та дедалі жорсткіше ставлення західних банків до російських грошей, особливо після того, як ЄС наприкінці минулого року включив росію до чорного списку країн, які погано борються з відмиванням коштів.

Паралельно росіяни повернулися до масової скупки готівкової валюти.

У червні чисті покупки валюти населенням сягнули 54,9 млрд рублів, у травні 52,2 млрд, у квітні 51,8 млрд, разом майже 159 млрд за три місяці, рекорд з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.

Частину цих рублів громадяни зняли з банківських рахунків: за січень–липень з банківської системи в готівку пішло близько 2 трлн рублів, лише за липень 620 млрд.

Тривога росіян зростає на тлі очікувань, що після виборів до госдуми кремль може посилити внутрішній режим, до воєнного стану чи нової мобілізації.

Поки що банки завозять валютну готівку через треті країни попри санкції на прямі поставки доларів і євро, але якщо конгрес США ухвалить закон про «пекельні санкції» проти рф, цей канал перекриється. Тоді на внутрішньому ринку виникне дефіцит готівкової валюти, а цб рб буде змушений обмежити її продаж. Якщо аналогічні кроки зробить ЄС, обмеження торкнуться і євро.

Як повідомляло Інше ТВ, Найбагатші росіяни вивезли мільярди доларів за кордон через страх за економіку – Bloomberg