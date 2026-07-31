У Росії різко прискорився відтік готівки з банківської системи. За останні шість місяців із банків було виведено 2,543 трлн рублів, а липень став рекордним за темпами зростання обсягу готівки в обігу. Про це свідчать дані Центрального банку РФ, пише Кореспондент.

Лише з 1 по 30 липня обсяг готівкових коштів в обігу збільшився на 620,9 млрд рублів, що перевищило попередній рекорд квітня, коли цей показник зріс на 607,9 млрд рублів.

Загалом із лютого по липень відтік готівки сягнув 2,543 трлн рублів. Це майже дорівнює двом річним бюджетам Московської області або майже п’яти бюджетам Красноярського краю.

За статистикою російського Центробанку, у липні гроші залишали банківську систему 28 із 30 днів, причому в першій половині місяця кредитні установи щодня втрачали від 30 до 60 млрд рублів.

Як зазначає видання, віцепрезидент Сбербанку Тарас Скворцов назвав липень абсолютним рекордом і заявив, що відтік готівки став однією з головних проблем банківської системи, вже спричинивши дефіцит рублевої ліквідності в окремих банках.

За прогнозом Сберу, до кінця року обсяг готівки в обігу може зрости до 3,8 трлн рублів, що стане найвищим показником в історії Росії – більше, ніж під час пандемії COVID-19 або в перший рік повномасштабної війни проти України.

У банку пояснюють тенденцію тим, що після підвищення податків дедалі більше бізнесів переходять на готівкові та неофіційні розрахунки. За словами Скворцова, підприємства рідше здають виручку на інкасацію, натомість використовують готівку для виплати зарплат і розрахунків із партнерами.

Водночас економіст Микола Корженевський припускає, що масштабний відтік коштів може бути пов’язаний не лише з бізнесом, а й із діями великих гравців, які готуються до можливого загострення економічної чи геополітичної ситуації. За його словами, частину готівки можуть використовувати для купівлі криптовалюти з подальшим виведенням капіталу за кордон.