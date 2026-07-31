Прикордонники у Польщі затримали громадянина України, якого німецькі правоохоронці розшукували за Європейським ордером на арешт.

Чоловіка підозрюють у крадіжці 171 електровелосипеда загальною вартістю майже 126 тисяч євро, передає ЛБ.

Злочин стався у 2024 році. Підозрюваний використав підроблені документи на перевезення, видав себе за водія транспортної компанії і завантажив у напівпричіп велику партію електровелосипедів, яка так і не дісталася місця призначення. У Німеччині за таку аферу йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Польські прикордонники виявили розшукуваного під час стандартної перевірки документів на в’їзді до Польщі. За рішенням суду підозрюваного взяли під тимчасовий арешт.