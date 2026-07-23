Українські дрони успішно атакували НПЗ «НС-Ойл» в Ульяновській області РФ.

Підприємство входить до складу холдингу «Промінвест» та займається первинною переробкою вуглеводнів.

Обсяги переробки за останні кілька років зросли з 20 000 тонн до 600 000 тонн на рік. Потужність використовується на 100%.

НПЗ виробляє паливо та нафтопродукти (включаючи газойль/дизельні фракції, бензиноподібні продукти та ін.) та постачає продукцію оптом на внутрішній ринок.

Завод включений до переліку підприємств безперервного циклу Міністерства енергетики Росії.

У відкритих даних немає публічних відомостей про міжнародні санкції проти підприємства або його власників.