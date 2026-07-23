На Полтавщині в одному з центрів реабілітації диких тварин лев травмував малолітнього хлопчика.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Полтавській області, передає УНН.

21 липня близько 14-ї години до відділення №4 (м. Зіньків) Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від громадян, що на території одного із центрів реабілітації диких тварин в селищі Котельві лев травмував малолітнього хлопчика – йдеться у повідомленні.

Повідомлялося, що на місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка з’ясовує обставини події.