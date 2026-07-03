Ураження нафтопереробних потужностей рф у період 01.06.2026 – 02.07.2026:

уражено 8 нафтопереробних заводів;

знищено/критично пошкоджено 65 резервуарів РВС (27 РВС з сирою нафтою об’ємом 281,3 тис. тонн та 38 РВС з нафтопродуктами об’ємом 239,7 тис. тонн).

Завдані збитки у період з серпня 2025 року по липень 2026 року:

13,56 млрд дол. США:

– прямі – 8,34 млрд дол. США (з урахуванням ураження обладнання усіх нафтопереробних потужностей рф);

– непрямі – 5,22 млрд дол. США (втрата доходу від непереробленої нафти) – або близько 52,17 млн т нафти.

Станом на 02.07.2026 простій нафтопереробних потужностей рф становить 42,74% від проєктної потужності нафтопереробки в рф.

Недоотримана щоденна виручка від реалізації нафтопродуктів становить близько:

• 36,7 млн дол. США/доба;

• 1,1 млрд дол. США/місяць;

• 13,4 млрд дол. США/рік.