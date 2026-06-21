Чергова спроба кремля довести свою могутність на міжнародній арені та побудувати альтернативний логістичний шлях зазнала фіаско.

Амбітний проєкт морського сполучення між владивостоком та індійським портом Ченнаї, про який з пафосом домовилися ще у 2019 році, фактично зупинено. Причина банальна – російська портова інфраструктура виявилася технологічно неспроможною забезпечити цей маршрут.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Інше ТВ.

Глава мінтрансу рф андрій нікітін у листі до путіна визнав, що російські транспортні оператори взагалі не виявили інтересу до проєкту. Як з’ясувалося, у порту владивосток просто немає терміналів для перевалки нафти, зрідженого природного газу та добрив – саме тих товарів, які необхідні Індії.

москва роками заявляла про готовність стати «новим логістичним хабом», але не спромоглася побудувати базові потужності для перевалки власної ж сировини на далекому сході. Тож попри заяви про «розворот на Схід», росія просто стоїть непорушно на одному місці. У 2025/26 фінансовому році (1 квітня – 31 березня) загальний товарообіг між рф та Індією впав на 12,8% (до $59,86 млрд). При цьому індійський експорт на росію скоротився на 7,9%, а імпорт із рф – на 13,2%.

Щоб хоч якось виправдати закриття проєкту, на росії тепер пропонують абсурдну ідею – поєднати цей маршрут із Трансарктичним коридором, що лише здорожчить й ускладнить логістику.

росія знову довела, що є ненадійним партнером, здатним лише на гучні політичні декларації, які не підкріплені реальними економічними можливостями.

Як повідомляло Інше ТВ, Понад половина російських регіонів увійшли у 2026 рік із дефіцитом бюджету – ЦПД