Україна одночасно відновлює зруйновані елементи енергосистеми та будує нову модель енергетики, яка має бути стійкішою до атак, децентралізованою та екологічною.

Про це заявив міністр енергетики України. Денис Шмигаль під час форуму “Архітектура безпеки”.

-Війна показала, що концентрація енергетичних активів означає концентрацію ризиків. Тому наше завдання — побудувати систему, яку складніше зруйнувати і легше відновити.

Для України це означає чотири рівні енергетичної стійкості: держава, регіони, громади та бізнес. Кожен рівень має власну відповідальність і власні інструменти забезпечення енергетичної безпеки.

Друга частина нашої відповіді — захист має бути вбудований у саму систему та її управління. Мова йде про фізичний захист, системи ППО, кібербезпеку, резервування, модульність обладнання та швидку ремонтопридатність.

Одночасно головною метрикою стає швидкість відновлення. Саме тому на цю зиму готуємо резерв для критичних елементів енергосистеми.

Наша амбіція — стати регіональним енергетичним хабом на перетині європейських коридорів та частиною відповіді на виклики енергетичної безпеки Європи.

росія намагалася зробити енергетику інструментом нашого виснаження. Ми маємо зробити її інструментом нашої стійкості, – зазначив Шмигаль.