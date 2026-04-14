З початку 2026 року завдяки суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, які здійснювали митне оформлення, надходження митних платежів до головної державної скарбниці у січні–березні поточного року становили 995,3 млн грн.

Про це повідомляє Південна митниця, передає Інше ТВ.

Як зазначається, за підсумками роботи у березні 2026 року Південна митниця забезпечила надходження до Державного бюджету України в обсязі 325,8 млн грн митних платежів, що становить 115,8% індикативного показника доходів за вказаний місяць.

У порівнянні з сумою надходжень митних платежів у березні минулого року надходження митних платежів цього року збільшились на 71,2 млн грн, що складає 28%.

