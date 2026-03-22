Україна має власні історичні національні напої. Але на відміну від Америки, Франції, Італії чи країн Східної Європи вони досі не захищені як географічні зазначення. Наразі ведеться робота зі створення Національного реєстру алкогольних напоїв.

Про це повідомляє AgroPortal.ua з посиланням на коментар голови спілки «Асоціація крафтових дистилерів України» Катерини Камишевої.

«Горілка, оковита, старка, варенуха, запіканка, перцівка — це напої загальнонаціональні. Локальні варіанти, наприклад, закарпатські фруктові дистиляти, галицькі настоянки або подільські зернові традиції, можуть стати національним надбанням та продуктами, захищеними за географічною ознакою», — зазначає Катерина Камишева.

Вона додає, що йдеться не лише про романтику, а про реальний економічний інструмент для захисту регіону, бренду країни та доходів виробників.

