Президент України підписав Закон України про ратифікацію Грантової угоди між Урядом України та Урядом Італійської Республіки щодо реалізації проєкту з підвищення ефективності використання водних ресурсів в Одеській області. Документ відкриває можливість залучити 6 млн євро грантового фінансування та став першою міжнародною грантовою угодою у сфері гідротехнічної меліорації за час реформування галузі.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Інше ТВ.

Проєкт передбачає модернізацію Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем в Одеській області. Йдеться про оновлення насосного обладнання, очищення та відновлення зрошувальних каналів, а також впровадження автоматизованих систем управління водоподачею. Реалізація заходів дозволить суттєво зменшити непродуктивні втрати води, оптимізувати режими зрошення та забезпечити більш раціональне використання водних ресурсів в умовах кліматичних змін.

Очікується, що результатами проєкту скористаються понад 50 агровиробників півдня Одещини, зокрема 43 користувачі Татарбунарської зрошувальної системи та 7 користувачів Кілійської РЗС, а стабільне зрошення буде забезпечено на десятках тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Це створить передумови для підвищення врожайності, стабільності виробництва та доходів аграріїв, а також посилить конкурентоспроможність аграрного сектору регіону.

Як повідомляло Інше ТВ, Держрибагентство запевняє, що у 2025 році зрошувало понад 40 тис.га землі в Україні, зокрема – і на Миколаївщині. Цікаво, аграрії це підтвердять?