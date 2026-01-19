Норвегія отримала надзвичайні прибутки після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Про це заявив співгенеральний директор Nordea Bank Роберт Несс в інтерв’ю норвезькій газеті «Stavanger Aftenblad», повідомляє Українська служба «Польського Радіо».

За його оцінками, з 2022 року Норвегія заробила завдяки різкому зростанню цін на газ і нафту після скорочення російських поставок до Європи. Загалом між 2021 і 2025 роками додаткові доходи країни сягнули приблизно трьох трильйонів норвезьких крон порівняно з попереднім п’ятирічним періодом.

Водночас допомога Україні за цей час зростала поступово: від понад 10 мільярдів крон у 2022 році до 27 мільярдів у 2024-му. Лише у 2025 році парламент Норвегії суттєво збільшив допомогу, заклавши в бюджет близько 85 мільярдів крон.

Окрему вигоду від війни, за словами Несса, отримав і норвезький оборонний сектор, зокрема компанії Nammo та Kongsberg Gruppen, через зростання попиту на озброєння.

Водночас головний редактор данської газети «Politiken» Крістіан Єнсен розкритикував дисбаланс між прибутками Норвегії та масштабами її допомоги Україні. Він заявив, що такі пропорції не є ані морально, ані політично, ані економічно виправданими.

