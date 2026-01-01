ПриватБанк повідомив клієнтів про впровадження нового правила, яке почне діяти з 1 січня.

Зміни стосуються оновлених процедур ідентифікації та перевірки даних, що є частиною переходу банку на сучасні стандарти безпеки та відповідності регуляторним вимогам.

Про це пише Перший Бізнесовий, передає Інше ТВ.

У банку зазначають, що клієнтам необхідно заздалегідь перевірити актуальність своїх персональних даних у застосунку або у відділенні, щоб уникнути можливих обмежень у доступі до фінансових послуг. Нововведення охоплює як фізичних осіб, так і підприємців, які користуються цифровими сервісами банку.

Нагадаємо, ПриватБанк підкреслює, що оновлення процедур спрямоване на підвищення захисту операцій та запобігання шахрайству. Детальні роз’яснення щодо змін банк обіцяє публікувати на своїх офіційних каналах.

