Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що Державна податкова служба України продовжує курс на цифровізацію та створення зручних сервісів для громадян і бізнесу. Черговим кроком у цьому напрямі стало запровадження нового цифрового сервісу «TAX CONTROL».

Це простий, швидкий і надзвичайно зручний інструмент, який дозволяє кожному долучитися до боротьби з тіньовою економікою та зробити свій внесок у прозорість фінансових процесів в Україні.

Сервіс створено для того, щоб громадяни могли легко та безпечно повідомляти про можливі порушення податкового законодавства. Жодних складних процедур – лише кілька кліків, і ви допомагаєте будувати чесні правила гри для всіх.

Чому це важливо?

Тіньова економіка – один із чинників, що стримує розвиток країни. А прозорість і відповідальність бізнесу – основа стабільного економічного зростання та наповнення бюджету, який працює для кожного з нас.

Головне управління ДПС у Миколаївській області звертає увагу, що віджет «ТAX Control» розміщено на вебпорталі ДПС у правому верхньому куті (https://tax.gov.ua).

Повідомляйте:

про невидачу фіскального чека,

торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції,

відмову прийняти картку,

роботу без державної реєстрації,

неоформлених працівників.

Доступ цілодобовий і з будь-якого пристрою.

Заходьте в «ТAX Control», долучайтеся до формування чесного економічного середовища та допомагайте Україні рухатися вперед!