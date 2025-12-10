Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, сьогодні вранці у квартирі на площі Лесі Українки в Києві Віра Каденюк, вдова першого космонавта незалежної України, виявила тіло свого 41-річного сина Дмитра.

За словами знайомих родини, Дмитра знайшли біля вхідних дверей. Чоловік був у крові, у руці тримав ніж, а на тілі були численні порізи. Передсмертної записки, попередньо, не виявили, а характер поранень, теж за попередніми даними, більше нагадує боротьбу, ніж спробу самогубства. З відкритих джерел відомо, що після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини – зокрема 4-кімнатної квартири на Печерську.

Віра Каденюк також розповідала журналістам, що вона та її син отримували погрози від іншого сина космонавта від першого шлюбу, Володимира, який також претендує на майно.

Втім, в Нацполіції схиляються до версії про самогубство. Там повідомили, що на місці події працювали слідчі, криміналісти, оперативні працівники та судово-медичний експерт, які провели першочергові слідчі дії, проаналізували відео з камер спостереження та опитали свідків.

Попередньо встановлено, що на момент події вхідні двері до квартири були зачинені та не мають слідів злому, а ніж, яким ймовірно були спричинені тілесні ушкодження, загиблий тримав у своїй руці. Крім того, опитані мешканці вказаного будинку повідомили, що будь-якого шуму чи звуків боротьби не чули.

Також встановлено, що загиблий упродовж тривалого часу мав депресивні розлади, що відображалось на його поведінці. Напередодні ввечері у чоловіка стався черговий нервовий зрив, а на ранок матір виявила його без ознак життя та повідомила до поліції.

За вказаним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою «самогубство». Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Досудове розслідування триває.