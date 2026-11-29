За цей тиждень Росія випустила по Україні понад 1960 ударних дронів, більше ніж 1600 керованих авіабомб і 8 ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Росіяни намагаються скористатися наближенням холодів і атакувати енергетику та іншу критичну інфраструктуру. Били по підстанціях на Вінниччині, Кіровоградщині, Рівненщині, Харківщині, Одещині. На жаль, багато ударів і по житлових будинках. Цієї ночі в Одесі російський дрон ударив по багатоповерхівці. На жаль, загинула жінка. У Запоріжжі вночі тривали пошуково-рятувальні роботи на місці скиду російських КАБів серед житлових будинків. Навколо жодного військового обʼєкта. П’ятеро людей поранені. Серед них 14-річна дівчинка. ДСНС вдалося врятувати її з-під завалів. Але, на жаль, цим ударом Росія вбила її маму. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких.

Дякую всім ремонтним бригадам, нашим службам, які залучені до ліквідації наслідків цих атак. Дуже важливо, що всюди є вчасна допомога нашим людям. Хочу подякувати і воїнам, які захищають українське небо. Щодня працюємо, щоб підтримки було більше. Додаткові фінансові та оборонні пакети, передусім для зміцнення ППО, – це врятовані життя. Вдячний всім, хто допомагає.”