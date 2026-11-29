Окупанти визнали, що проживання у 25 містах і селах так званої “ЛНР” неможливе

Йдеться про 25 міст та сіл поблизу Сокологірська, Лисичанська, Сватового, Кремінної, Голубівки та Слов’яносербська.

Окупаційна влада так званої “ЛНР” оголосила непридатними для проживання 25 міст і сіл. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, пише Кореспондент.

“У так званій “ЛНР” оголосили перелік із населених пунктів, які непридатні для проживання та недоступні для відвідування”, – написав він.

За словами Харченка, йдеться про 25 міст та сіл поблизу Сокологірська, Лисичанська, Сватового, Кремінної, Голубівки та Слов’яносербська.

Окупанти визнали, що проживання в цих населених пунктах неможливе через руйнування об’єктів критичної інфраструктури, відсутність комунальних послуг, зв’язку, екстрених служб, громадського транспорту і неможливість надання послуг соціальними установами.

До цього переліку увійшла, зокрема, й Попасна, де наразі мешкає близько 250 осіб. Однак не потрапили інші міста і села, де по декілька років немає аналогічного інфраструктурного забезпечення.