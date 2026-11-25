За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури директору будівельного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у липні 2025 року Управління освіти Первомайської міської ради уклало з підприємством договір на проведення поточного ремонту кабінету фізики Первомайського ліцею «Лідер» вартістю 400 тис. грн.

Однак підрядник не виконав частину передбачених кошторисом робіт. Попри це, директор підприємства підписав акти приймання виконаних робіт із неправдивими відомостями про їхні фактичні обсяги та вартість. На підставі цих документів замовник перерахував підряднику всю передбачену договором суму.

За висновком експертизи, внаслідок завищення вартості фактично виконаних робіт бюджету завдано збитків на 55 580 грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Первомайського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.