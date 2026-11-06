Литва вислала трьох громадян України, звинувачених у виконанні завдань для «ворожих» іноземних спецслужб за гроші.

Про це повідомляє LSM з посиланням на Департамент державної безпеки (VSD) Литви.

Раніше цих осіб було визнано загрозою національній безпеці, а їхні посвідки на тимчасове проживання в Литві були анульовані.

«Осіб, які становлять загрозу національній безпеці, було вислано з Литви та заборонено їм в’їзд терміном на п’ять років», — йдеться в заяві VSD.

За даними відомства, троє українців виконували широкий спектр завдань для іноземних спецслужб за фінансову винагороду. Завдання передавалися через Telegram та інші месенджери.

У VSD попередили, що іноземні спецслужби часто використовують месенджери та соціальні мережі для вербування людей в інших країнах.

«Цей метод є особливо ефективним, оскільки він простий у реалізації, охоплює широке коло потенційних агентів і вимагає незначних ресурсів», — зазначили в агентстві.

Співробітники спецслужб, які використовують цей метод вербування, перекладають усі ризики та потенційні наслідки виконуваної діяльності на самих виконавців, не несучи жодної відповідальності за їхню безпеку, додали у VSD.

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