Вищий антикорупційний суд знизив заставу для лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко з 33 млн 280 тис. грн до 266 тис. 240 грн. Суд задовольнив клопотання захисту Тимошенко в цій частині, а гроші, які внесено понад зменшений розмір застави, повернуть заставодавцям, повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Рішення ухвалив суддя Олег Ткаченко під час підготовчого засідання. Наступне призначили на 29 жовтня.

Справа Тимошенко стосується ймовірного підкупу народних депутатів. За версією слідства, Тимошенко пропонувала гроші трьом парламентарям з іншої фракції за голосування за її вказівками. Під час січневого обшуку в неї вилучили 40 тисяч доларів, які, як вважає слідство, призначалися для підкупу.

Тимошенко відкидає звинувачення та називає справу політично мотивованою.