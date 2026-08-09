Масована атака Росії по об’єктах “Нафтогазу” призвела до зупинки роботи видобувного активу “Укрнафти” та суттєвих руйнувань цивільної інфраструктури у кількох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Нафтогаз”.

Російські війська завдали ударів по видобувних активах та буровому майданчику компанії “Укрнафта” у ніч на 9 серпня, привівши до їх зупинки.

Загалом ворог випустив десятки ударних безпілотників по видобувній інфраструктурі, що спричинило суттєві руйнування та виведення з ладу частини обладнання.

Крім того, ударів зазнали й інші об’єкти групи:

7 та 8 серпня під обстрілами дронів опинилися сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

8 серпня ворог застосував реактивні дрони проти виробничих об’єктів “Нафтогазу” в центральній частині країни, завдавши їм серйозних пошкоджень.

Завдяки вчасному переходу в укриття та вжитим заходам безпеки працівники атакованих підприємств не постраждали. Однак під час одного з ударів по АЗК поранення отримав співробітник станції – наразі він перебуває в лікарні.

За словами в.о. голови правління “Нафтогазу” Сергія Федоренка, останніми днями інтенсивність атак на нафтогазову інфраструктуру суттєво зросла.

“Очевидно, що мета ворога – завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону. Наш пріоритет – зберегти життя людей та продовжити працювати, навіть у таких важких обставинах”, – наголосив Федоренко.

Нагадаємо, що Росія регулярно завдає масованих ударів по цивільній та критичній інфраструктурі Групи “Нафтогаз”.