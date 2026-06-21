Суд в Іспанії ввів суворі обмеження щодо дружини прем’єр-міністра країни Педро Санчеса — Бегоньї Гомес.

Згідно з рішенням суду, Гомес зобов’язана здати свій паспорт і двічі на місяць з’являтися в правоохоронних органах.

Про це пише ERR.ee з посиланням на німецьку службу новин Deutsche Welle.

Крім того, суд постановив повідомити всі прикордонні служби, а також цивільні та військові аеропорти, щоб унеможливити виїзд Гомес із країни.

Після дворічного розслідування у квітні проти Гомес було висунуто офіційні звинувачення. Їй інкримінують розтрату, корупцію, зловживання службовим становищем та незаконний вплив. Слідство стверджує, що для неї нібито була спеціально створена посада в Університеті Комплутенсе в Мадриді. За версією звинувачення, ця посада використовувалася як інструмент у особистих цілях.

У центрі уваги слідства опинилася кафедра під назвою «Конкурентоспроможна соціальна трансформація». На думку експертів, сама ідея такої структури з неясним змістом викликала сумніви, а для її створення, як стверджується, на керівництво університету чинився тиск. Після початку розслідування кафедру закрили, визнавши, що вона не має ані наукової, ані практичної цінності.

У жовтні 2024 року справу розширили після подання позову ультраправою організацією Hazte Oír, яка запідозрила дружину прем’єра в незаконному використанні програмного забезпечення університету.

Крім того, Гомес інкримінують ще одне можливе порушення: вона нібито залучала до своїх особистих бізнес-проектів чиновницю Крістіну Альварес, зарплата якої фінансувалася з державного бюджету.

Сама Гомес і прем’єр-міністр Санчес категорично заперечують усі звинувачення.

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