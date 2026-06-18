Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в справі про вбивство російського художника-карикатуриста, політичного біженця Семена Скрепецького затримали підозрюваного.

На своїй сторінці в Х він повідомив, що операцію провели поліція Любліна та Агентство внутрішньої безпеки (ABW), а сам затриманий має грузинський паспорт.

Люблінська поліція також на своїй сторінці у Х оприлюднила заяву та підтвердила затримання підозрюваного. Правоохоронці повідомили, що чоловік користувався паспортом, виданим на ім’я 36-річного громадянина Грузії.

«Служби працюють над встановленням замовника», — йдеться у повідомленні Туска.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Польщі застрелили опозиційного російського художника. Чому це “рука Москви” і за що його вбили (ФОТО, ВІДЕО)