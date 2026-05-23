У Києві днями виник конфлікт між представниками ТЦК та ветераном, внаслідок якого останього побили. Наразі ухвалено рішення про переведення винних у бойові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутнi війська ЗСУ.

У Командуванні Сухопутних військ підтвердили інцидент щодо конфлікту за участі ветерана війни та представників ТЦК Шевченківського району Києва.

“Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та ветераном війни Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація. Військовослужбовець застосував фізичну силу, яка в цьому випадку не може бути нічим виправдана”, – йдеться у повідомленні.

Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірних дій військовослужбовця ТЦК. За вказаним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до ЄРДР за статтею 125 ККУ.

Також у Сухопутних військах підтвердили, що потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Наразі триває досудове розслідування.

Щодо винних – їх переведуть у бойові підрозділи, а посадові особи вже вибачились перед ветераном.

“Відносно винних посадових осіб буде ухвалене рішення про проходження ними подальшої служби в бойових підрозділах. Керівництво Київського МТЦК та СП перебуває на постійному звʼязку з постраждалим ветераном. Посадові особи категорично не підтримують такі дії особового складу та вже офіційно перепросили у ветерана”, – сказано у публікації.

Резюмуючи у Сухопутних військах додали, що рішуче засуджують неправомірні дії, які сталися.