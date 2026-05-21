На жаль, активність НАБУ і САП викликає в українців більше питань, ніж захоплення. Але одне діло, коли свої непрофесійні претензії висловлюють пересічні українці, а інше, коли це роблять професіонали.

Так, експрокурор САП Станіслав Броневицький нагадав, що 19 травня НАБУ та САП повідомили про проведення обшуків за місцем проживання та в автомобілях окремих суддей Верховного Суду. Одразу після обшуків діючим та колишнім суддям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит». І нагадав, що у протоколах слідчих дій у справі Князєва, зафіксовано також зустрічі в робочому кабінеті нотаріуса Горбурова.

Так, 16.03.2023 у кабінеті Горбурова було зафіксовано розмову між Горецьким, Горбуровим та суддею Шевченківського районного суду Києва Юлією Матвєєвою щодо розподілу раніше переданої неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч доларів США за зняття арешту з «Прем’єр готелю Русь». Учасники розмови визначили частки таким чином: Князєву – 10 тисяч доларів, Ковтуненку – 15 тисяч доларів, Матвєєвій, Горецькому та Горбурову – по 8 300 доларів.

Вже 20.03.2023 слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Ковтуненко скасував арешт готелю.

-Виникає цілком логічне питання – коли очікувати обшуки у Шевченківському районному суді? Могли ж його провести два дні тому, по дорозі до Верховного Суду. Чи як і в першому випадку обшук буде раз в три роки, тобто вже в 2029, коли ще хтось піде на співпрацю?

Але й це ще не все. Він нагадав, що за два дні до повідомлення про підозру (16.05.2026) суддя у відставці Олександр Прокопенко подарував своєму сину – детективу НАБУ Богдану Прокопенку квартиру яку отримав колись як службову та в якій детектив з родиною проживав упродовж років.

-Детектив Прокопенко входив у групу детективів у справі Князєва та весною 2023 року залучався до проведення обшуків. Саме тоді під час слідчих дій у Князєва виявили список “бажаних кандидатів” до ВККС, біля одного з прізвищ якого було навіть написано “йо#нутий”, а біля інших прізвищ стояли “+” або “-“. Цей список був злитий в мережу.

Детектива Прокопенка, в числі інших, тоді саме через батька підозрювали у цьому витоку.

Також нагадаю, що тоді ж Горецькому було злито інформацію про проведення обшуку, через що йому вдалось почистити телефон та “втекти” від детективів, які дивним чином не заблокували усі виходи, що зазвичай роблять в усіх справах, та не поспішали до нього, зазначив Броневицький.

Нагадаємо, Корупція у Верховному Суді. НАБУ і САП додали до Князєва ще підозри 4 суддям