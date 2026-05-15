Сьогодні, 15 травня, наряд сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького РУП переслідував водія авто, який за рішенням суду був позбавлений права керування транспортними засобами.

Як повідомили в Національній поліції України, під час переслідування правопорушник зупинився у селі Терлівка та забіг на територію свого домогосподарства. Поліцейські зупинилися біля двору, підійшли до воріт. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Вже за кілька секунд пролунали звуки автоматичної черги.

Унаслідок стрілянини загинув капітан поліції Сергій Чорний – інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції. Його напарник, старший лейтенант поліції Владислав Сандецький, почав відстрілюватися із табельної зброї. Він також отримав вогнепальне поранення та нині перебуває в лікарні.

Нападник з місця події втік у лісосмугу та продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих.

Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали.

На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно – стрільця ліквідовано.

